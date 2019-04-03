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9:14

"Метрострой" возобновил работы на новых станциях Фрунзенского радиуса

фото ЗакС политика "Метрострой" возобновил работы на новых станциях Фрунзенского радиуса

На платформах городской подземки "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" строители вновь приступили к монтажным работам, уведомляет "Петербургский дневник". Перед "Метростроем" стоит первоочередная задача - открыть станции к новому учебному году.

Компания не могла возобновить рабочую деятельность ввиду проблем с финансированием, однако не так давно единственному подрядчику строительства метро в городе всё же удалось прийти к мирному соглашению с налоговой службой. 

Изначально ожидалось, что три новых станции Фрунзенского радиуса откроются в конце 2018 года, но сроки не единожды отодвигались. "Метрострой" и Смольный винили в этом друг друга, что и послужило поводом для расторжения деловых отношений, которое произошло 21 января. Позднее обоим сторонам конфликта всё же удалось прийти к консенсусу и "Метрострою" была дана возможность достроить новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

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