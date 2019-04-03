Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

На площади у Исаакиевского собора активисты движения "АгитРоссия" установили "надгробную плиту" российского президента Владимира Путина, уведомил у себя в Twitter фотограф Давид Френкель.

На символическом надгробии присутствует следующая надпись: "Путин В.В. 1952-2019. Предал народ России".

Фото: Telegram-канал "АгитРоссия"

"Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России", - манифестировали в "АгитРоссии".

Ранее члены Левого блока "похоронили" депутатов "Единой России" в Пулковском парке. "Погребенными" оказались Сергей Боярский, Сергей Вострецов, Игорь Дивинский, Владимир Катенев, Евгений Марченко, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов. Согласно позиции активистов, обозначенные личности подорвали доверие своих избирателей, проголосовав за пенсионную реформу, чем "вбили еще один гвоздь в крышку гроба олигархического режима Владимира Путина". Акция вызвала интерес у полиции. Были задержаны участники манифеста, снимавшие действо. Позднее двух активистов оштрафовали.

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