Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:35

Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

фото ЗакС политика Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

На площади у Исаакиевского собора активисты движения "АгитРоссия" установили "надгробную плиту" российского президента Владимира Путина, уведомил у себя в Twitter фотограф Давид Френкель.

На символическом надгробии присутствует следующая надпись: "Путин В.В. 1952-2019. Предал народ России".

put_pohorony2.png (219 KB)

Фото: Telegram-канал "АгитРоссия"

"Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России", - манифестировали в "АгитРоссии".

Ранее члены Левого блока "похоронили" депутатов "Единой России" в Пулковском парке. "Погребенными" оказались Сергей Боярский, Сергей Вострецов, Игорь Дивинский, Владимир Катенев, Евгений Марченко, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов. Согласно позиции активистов, обозначенные личности подорвали доверие своих избирателей, проголосовав за пенсионную реформу, чем "вбили еще один гвоздь в крышку гроба олигархического режима Владимира Путина". Акция вызвала интерес у полиции. Были задержаны участники манифеста, снимавшие действо. Позднее двух активистов оштрафовали.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

11:59 Милонов предложил учредить губернаторскую премию для знаменитых петербуржцев

11:58 Доклад бизнес-омбудсмена Абросимова дослушали только 34 депутата ЗакСа

11:52 Россия больше всех стран Европы тратит на содержание тюрем, но менее остальных - на нужды зэков

11:38 Партия Социальной защиты определилась с кандидатом на пост губернатора Мурманской области

11:17 ЗакС поддержал идею увеличить количество участков мировых судей в Петербурге

11:00 ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о сборе валежника

10:58 Хозяевам разукомплектованных автомобилей сократят срок вывоза машин зимой

10:55 Депутаты ЗакСа хотят легализовать шашлыки в парках Петербурга   1

10:46 Рассудов попросит Беглова принять памятник “Первостроителям Санкт-Петербурга”

10:35 Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

10:27 Макаров пожелал Дмитриевой долгие годы работать в Заксобрании   1

9:56 В России больше не будут выдавать "привычные" СНИЛС

9:35 Директор сибирского хлебозавода полагает, что хлеб в России должен стоить 80 рублей   3

9:14 "Метрострой" возобновил работы на новых станциях Фрунзенского радиуса

2 апреля, 20:50 Политолог Орешкин: Беглов вызывает у петербуржцев плохо скрытое раздражение   11

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.