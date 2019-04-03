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10:46

Рассудов попросит Беглова принять памятник “Первостроителям Санкт-Петербурга”

фото ЗакС политика Рассудов попросит Беглова принять памятник “Первостроителям Санкт-Петербурга”

Депутат ЗакСа от КПРФ Александр Рассудов обратится к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с депутатским запросом по поводу судьбы памятника “Первостроителям Санкт-Петербурга”. Текст запроса депутаты утвердили на заседании 3 апреля.

По словам Рассудова, памятник был открыт бывшим мэром Анатолием Собчаком в 1995 году. Однако, вопреки распоряжению Собчака, монумент так и не был передан в собственность города. Памятник несколько раз подвергался атакам вандалов.

Рассудов отметил, что уже обращался с подобным запросом к Игорю Албину, когда тот был вице-губернатором, но получил неинформативный ответ от другого заместителя главы города Николая Бондаренко.

Теперь парламентарий намерен выяснить у врио, по каким причинам памятник не передается городу и в какие сроки возможна реставрация монумента.

Сергей Еремеев



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