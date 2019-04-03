Депутаты ЗакСа хотят легализовать шашлыки в парках Петербурга

В зеленых зонах Петербурга могут появиться специальные территории для приготовления шашлыков и барбекю. Соответствующий законопроект в среду, 3 апреля, приняли в первом чтении депутаты петербургского ЗакСа.

Авторами инициативы в защиту шашлыков выступила группа депутатов из “Единой России” - Сергей Соловьев, Денис Четырбок и Мария Щербакова. Они предложили включить в закон “О благоустройстве в Санкт-Петербурге” понятие “площадка для отдыха”. На этих площадках, по словам единороссов, можно будет устанавливать мангалы и другие бытовые неэлектрические приборы для приготовления еды.

Представляя законопроект, Четырбок отметил, что такие площадки необходимо организовывать на окраинах зеленых зон.

В поддержку инициативы выступил также единоросс Михаил Барышников, отметивший, что в европейских странах площадки для отдыха в парках уже действуют.

- А в Сингапуре они еще и платные, - добавил депутат.

Против выступил лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев, назвавший законопроект недоработанным.

Он, в частности, удивился, что в закон о благоустройстве предлагается включить правила использования площадок для отдыха и предложил в таком случае прописать там и правила использования детских площадок.

Сергей Еремеев

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