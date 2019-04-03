ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о сборе валежника

Законопроект, разрешающий петербуржцам собирать в лесах валежник, 3 апреля прошел первое чтение в городском парламенте.

Инициативу разработала межфракционная группа депутатов, включающая единороссов Дениса Четырбока и Марию Щербакова, а также члена “Справедливой России” Надежду Тихонову.

Поправка в региональное законодательство необходима для приведения его в соответствие с федеральным. Депутаты Госдумы, напомним, разрешили россиянам собирать валежник еще год назад - в апреле 2018-го.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.