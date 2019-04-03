ЗакС поддержал идею увеличить количество участков мировых судей в Петербурге

Петербургский парламент на пленарном заседании 3 апреля принял в первом чтении проект постановления об увеличении в городе участков мировых судей с 210 до 232. С соответствующим предложением петербургские депутаты намерены обратиться к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Один из авторов законопроекта Денис Четырбок отметил, что в городе не выдерживаются нормативы по нагрузке на мировых судей.

По его данным, в 2018 году нагрузка на одного мирового судью по сравнению с 2010 годом возросла в два раза и составила в среднем 306 дел в месяц.

За принятие постановления проголосовали 48 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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