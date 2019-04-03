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11:58

Доклад бизнес-омбудсмена Абросимова дослушали только 34 депутата ЗакСа

фото ЗакС политика Доклад бизнес-омбудсмена Абросимова дослушали только 34 депутата ЗакСа

В конце пленарного заседания Заксобрания Петербурга 3 апреля с ежегодным докладом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. К концу его доклада корреспондент ЗАКС.Ру насчитал в зале 34 депутатов. Всего в ЗакСе их пятьдесят.

Из фракции КПРФ доклад слушала только Ирина Иванова. Лидер фракции Ольга Ходунова находится в отпуске, а Александр Рассудов вышел из зала заседания. Из фракции “Яблоко” в зале остался только Борис Вишневский, другой член фракции Михаил Амосов Абросимова слушать не стал.

В самом начале доклада ушли лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев и вице-спикер, единоросс Анатолий Дроздов. Однако Дроздов позже вернулся, уже когда депутаты задавали выступавшему вопросы. Также большую часть доклада провела не в зале заседаний депутат “Единой России” Мария Щербакова.

Отметим, что до начала доклада Абросимова пленарное заседание продлилось полтора часа.

Сергей Еремеев



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13:09    
Задушат бизнес -зп платить депутатам не из чего будет.

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