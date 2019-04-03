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Новости

11:59

Милонов предложил учредить губернаторскую премию для знаменитых петербуржцев

фото ЗакС политика Милонов предложил учредить губернаторскую премию для знаменитых петербуржцев

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов в письме врио губернатора Александру Беглову изложил свою новейшую инициативу: он считает правильным ввести на официальном уровне награждение "Премией губернаторского признания" известных и выдающихся горожан, сообщает пресс-служба депутата.

Желание законотворца продиктовано конфликтом вокруг кандидатур, предлагаемых к награждению званием почетного гражданина, который, по его мнению, "излишне политизирован" и из-за которого страдают город и общество.

"Тысячи петербуржцев недоумевают, почему мы, власть, никак не можем официально признать, к примеру, заслуги Эдиты Станиславовны Пьехи в истории нашего города?", - недоумевает единоросс.

Согласно его предложению, премию, которая обещает стать "новой красивой традицией", и тех, кто ее заслуживает, можно было бы обсуждать на заседаниях некоей ассамблеи.

Напомним, что накануне, 2 апреля, на заседании комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке единороссы "заблокировали" вручение звания почетного гражданина в 2019-м году, по-разному объяснив мотивы своего поступка. В прошлом году никого не наградили тоже.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:08    
Милонов, отдай свои деньги!!! А все норовят опять озолотить богатых и знаменитых за счет бюджета накануне выборов губернатора!!!

13:07    
Эмбрионов тоже известная личность.

12:59   vladimirnekrasov   vladimirnekrasov1997050p0wy@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

12:20    
Туповатая попытка скрасить неловкость ситуации. Самое позорное то, что для выбора почётного гражданина Санкт-Петербурга едросам надо получить согласие из Москвы.

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