На содержание убранства резиденции Кадырова потребуется 34 млн рублей

На уборку территории вокруг резиденции руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном из бюджета региона выделят почти 35 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Речь идет о зеленой зоне площадью 26 га, которая окружает здание площадью 64 тысячи кв метров, исполненное в дворцовом стиле. Согласно контракту, подрядчик обязан будет подметать резиденцию, косить газоны, поливать цветы и деревья.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 апреля, победителя выберут 22 апреля.

Добавим, на уборку непосредственно внутренних интерьеров "дворца Кадырова" в прошлом году из регионального бюджета было потрачено более 51 млн рублей.

Примечательно, что рабочая резиденция нынешнего главы республики в Грозном превышает по своей площади Зимний дворец.