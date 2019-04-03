На казанскую активистку составили протокол о содействии "нежелательной организации"

Юрист "Правозащиты Открытки" Эльза Нисанбекова получила административный протокол об осуществлении деятельности "нежелательной организации", уведомила она "МБХ Медиа".

"Дело завели по 20.33 КоАП. Буду ждать суда, материалы направят мировому судье, меня вызовут", - рассказала она изданию.

На руках у правозащитницы имеется постановление прокуратуры Вахитовского райна Казани, в котором сказано, что в ходе проверки причастности Нисанбековой к участию в "нежелательной организации", прокурору предоставили скриншоты интернет-страниц, в которых якобы отмечалось, что женщина является членом движения "Открытая Россия". Помимо прочего, в деле имеются рапорты Центра "Э", в которых сказано, что сотрудники спецслужбы нашли на странице бывшего председателя движения Андрея Пивоварова фотографию со съезда организации, на которой была "запечатлена Нисанбекова".

Добавим, "Открытая Россия" прекратила свое существование 31 марта. Решение о роспуске движения в нынешнем виде было принято в первую очередь потому, что на активистов стали заводить уголовные дела об участии в нежелательной организации: резонансным прецедентом стало дело Анастасии Шевченко.

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