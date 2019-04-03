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Новости

13:40

Вишневский призвал депутатов ЗакСа подумать и выбрать почетных граждан Петербурга

фото ЗакС политика Вишневский призвал депутатов ЗакСа подумать и выбрать почетных граждан Петербурга

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский в очередной раз обратил внимание коллег по парламенту на необходимость выбора почетных граждан Петербурга в 2019 году. Депутат выступил с трибуны Законодательного собрания в конце пленарного заседания 3 апреля - на следующий день после заседания парламентской комиссии по культуре, рекомендовавшей выборы не проводить.

Вишневский напомнил, что народный артист СССР Олег Басилашвили и директор Эрмитража Михаил Пиотровский на днях направили обращения к депутатам, попросив их выбрать новых почетных граждан.

- Прислушайтесь к их словам, они дурного не посоветуют, - порекомендовал “яблочник”.

Кроме того, Вишневский акцентировал внимание на том, что один из претендентов на высокое звание, ректор Европейского университета Борис Фирсов, пережил блокаду Ленинграда, поэтому в юбилей снятия блокады отказывать ему даже в рассмотрении его кандидатуры некрасиво.

Напомним, на звания почетных граждан в 2019 году помимо Фирсова претендуют певица Эдита Пьеха и режиссер Александр Сокуров. Юридическое управление ЗакСа нашло в документах об их выдвижении нарушения и во вторник, 2 апреля, парламентская комиссия по культуре проголосовала за то, чтобы рекомендовать депутатам не рассматривать вопрос о присвоении званий почетных граждан. За это проголосовали только депутаты “Единой России”.

Сергей Еремеев



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17:52    
Вишневским, который развёл кумовство в ЗАкСЕ, должна заниматься прокуратура.

17:50    
КРОЛИКУ почетной шалашовки егоровой мало что ли?

17:01    
15:17
Настоящие люди знали как закончить земной путь. Станет легче. Всем.

15:52    
15-17
Ну так открой личико, прояви себя на общественном поприще. Не стесняйся. Никто пока не будет обсуждать тебя в таких выражениях, которых ты боишься.

15:17    
Этой  поганой паскудной жидовской мордой очень портится общий вид славного города и моё настроение. И без его рожи причин для радости мало, а тут ещё этот уродец. А если прибавить ещё одного наглого богоизбранного "избранника", то полный отпад !

14:44    
14:05 Это Вишневский сделал подлость с увеличением, пенсионного возраста и глупость с шашлычниками в парках?
14:26 - пишет мудак. Совершенно точно.

14:26    
Судя по лексике, пишет жена Кролика, помощница-многостаночница на заксовской зарплате?

14:18    
14.05
Пенисов, ну ты в своем репертуре. А что только про Вишневского? Охвата мало. Надо расширять географию и участников.

14:05    
Лучше бы Вишневский хорошо подумал, сдал свой депутатский мандат и ушел на пенсию. Глупостей и подлостей из Мариинского дворца звучало бы гораздо меньше.

13:51    
Мозги расплавились, думать нету сил... ГУП ТЭК кайфует, устроив жителям "перетоп".

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