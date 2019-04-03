"Красивый Петербург" "иронично" подвел итог рейда по району Средней Рогатки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" рассказали в своем сообществе "ВКонтакте" о том, какие плоды принесла их инспекция по улицам Средней Рогатки (Московский район). По их словам, чиновники не остались безучастны к тем проблемам благостроустройства, которые удалось выявить, но качество деятельной реакции администрации едва ли можно назвать удовлетворительным.

"Уже на следующий день наиболее глубокие ямы в проезде, о котором рассказывали жители, подсыпали асфальтовой крошкой. Оперативность радует, но на результат невозможно смотреть без иронии", - говорится в отчете.

Как удалось узнать активистам в ходе прогулки по местности и бесед с местными жителями, один из дворов ждет ремонта асфальта около трех лет, а детские площадки "по большей части сгнили полностью, и их демонтируют, оставляя пустые пятачки". Кроме того, состояние части парковок таково, что без риска для здоровья по ним уже затруднительно передвигаться.

Фотография: "Красивый Петербург"

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