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14:10

Голикова: За 2018 год в 32 регионах страны вырос уровень смертности

фото ЗакС политика Голикова: За 2018 год в 32 регионах страны вырос уровень смертности

Выступая на "правительственном часе" в Государственной думе вице-премьер Татьяна Голикова известила депутатов о том, что в 2018 году в стране заметно возрос уровень смертности, уведомляет ТАСС.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности есть", - сообщила Голикова собравшимся.

Вместе с тем, добавила вице-премьер, в России на сегодняшний день достаточно ограничена возможность обеспечить естественный рост населения в связи с тем, что количество женщин репродуктивного возраста снижается и на данный момент не превышает 35 млн человек.

Также, отметила Голикова, уровень смертности среди сельского населения России традиционно выше, нежели чем среди городских жителей - в среднем, на 14%. Деревенские обитатели живут на 2 года меньше, резюмировала она.

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18:11    
https://www.zaks.ru/new/archive/view/187127
Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

15:35    
спасибо,путину!.. мы счастливы, что вымираем... мы понимаем, что лишние рты это лишние траты бюджета, который нужен для более важных государственных проектов - на поддержку ведения боевых действий в лугандоне, на поднятие экономики крыма, на охрану голых курильских островов, на помощь мадуро, на сирию и спасение каких-то режимов, на военную базу в киргизии и поддержку чертовой абхазии (ой, извините - дружеской нам абхазии), на конфликт россии против всего мира (уточнение - отстаивание русских ценностей, русского мира)), на поддержание военных учений по всей стране... ну и конечно, деньги нужны на борьбу с "пятой колонной", которую правда так и не могут найти - где ее штабы, сколько в "коллонне" врагов и кто ее командиры... вобщем рады поддержать всем чем можем, например, предлагаю увеличить пенсионный возраст до 70 муж и 65 - жен... уверен, что дума и совфед поддержат... ура, в.в. путину!...

14:37    
Слава Путину!

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