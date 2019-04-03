Голикова: За 2018 год в 32 регионах страны вырос уровень смертности

Выступая на "правительственном часе" в Государственной думе вице-премьер Татьяна Голикова известила депутатов о том, что в 2018 году в стране заметно возрос уровень смертности, уведомляет ТАСС.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности есть", - сообщила Голикова собравшимся.

Вместе с тем, добавила вице-премьер, в России на сегодняшний день достаточно ограничена возможность обеспечить естественный рост населения в связи с тем, что количество женщин репродуктивного возраста снижается и на данный момент не превышает 35 млн человек.

Также, отметила Голикова, уровень смертности среди сельского населения России традиционно выше, нежели чем среди городских жителей - в среднем, на 14%. Деревенские обитатели живут на 2 года меньше, резюмировала она.