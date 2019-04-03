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15:07

ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Бортко для выдвижения в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Бортко для выдвижения в губернаторы Петербурга

Центральная комитет КПРФ решил рекомендовать режиссера Владимира Бортко в кандидаты на выдвижение в губернаторы Петербурга. Об этом 3 апреля в разговоре с ЗАКС.ру сообщил зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. 

По его словам, прошло внутреннее обсуждение кандидатуры Бортко. В нем приняли участие представители партии из Петербурга, кадровой комиссии и президиума. 

Афонин заявил, что решение ещё не оформлено юридически. Сначала выдвижение Бортко в губернаторы должны одобрить на конференции петербургского отделения КПРФ после объявления выборов, уточнил зампредседателя ЦК партии. 

- Мы согласились (с выдвижением Бортко – прим.ЗАКС.Ру) и считаем, что эта кандидатура наиболее сильная, которая может объединить представителей различных общественных организаций. Поэтому будем рекомендовать на конференцию эту кандидатуру поддержать, - добавил Афонин. 

По его словам, в Петербурге развернется большая избирательная кампания по выборам губернатора с муниципальными депутатами. Эта кампания для партии находится в приоритете наряду с Московской и Крымской кампаниями, сообщил Афонин.

Напомним, ранее в КПРФ уже сообщали о возможности выдвижения Бортко от партии на выборы главы Петербурга. Первый секретарь петербургского горкома партии Ольга Ходунова уточнила, что кандидатуру режиссера ещё должны одобрить в ЦК партии и на конференции городского отделения КПРФ. 



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17:48    
классный БУДЕТ ГУБЕР

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