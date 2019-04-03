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15:29

УФАС разрешило возобновить торги на ремонт Зеленого моста и набережной канала Грибоедова

фото ЗакС политика УФАС разрешило возобновить торги на ремонт Зеленого моста и набережной канала Грибоедова

Рассмотрев жалобу одного из подрядчиков на некую дискриминацию в ходе проведения конкурсов на ремонт Зеленого моста и южного участка набережной канала Грибоедова в историческом центре, петербургское УФАС признало ее необоснованность.

Жалоба исходила от ЗАО "Пилон" и в конце марта привела к приостановлению конкурсных процедур. Организация, выразившая неудовольствие по поводу своего недопуска к торгам, сетовало на то, что требования, изложенные в техническом задании, чрезмерны и превышают тот объем обязательств, который изложен в федеральном законе о контрактной системе.

В общей сложности оба контракта будут "стоить" городу максимум 573 млн рублей. Заказчик - ГБУ "Мостотрест".

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16:27    
Только поголовные, тотальные и строгие проверки могут принести пользу. Удачи и независимости антимонопольщикам.

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