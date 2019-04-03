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15:59

Активисты вновь жалуются на сжигание отходов в Горелово

фото ЗакС политика Активисты вновь жалуются на сжигание отходов в Горелово

На территории пригорода Горелово активисты общественной организации "Зеленый фронт", борящиеся с местными свалками, обнаружили следы нового завоза сжигаемых под открытым небом отходов.

По наблюдениям экологов, свалки стремительно растут вокруг здания производственной организации, специализирующейся на металлоломе. Помимо того, что подлежит сожжению, для чего используется целая печь, среди мусора замечены бетон и кирпич.

"Сотрудником комитета эконадзора в конце января было проведено обследование территории, но наличие снежного покрова не позволило установить факт сброса отходов на почву и проверку отложили. Сейчас мы повторно обратились в ведомство с просьбой принять меры по пресечению незаконного ввоза, размещения и сжигания отходов на этой территории", - цитируются слова руководителя "Зеленого фронта" Сергея Виноградова.

Утверждается, что на данном участке борьба активистов с загрязнениями ведется как минимум с лета 2017-го года.

file0045.JPG (337 KB)Фотография: "Зеленый фронт"



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