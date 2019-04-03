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16:23

Варламов расширил список претензий к петербургским благоустройству и инфраструктуре

фото ЗакС политика Варламов расширил список претензий к петербургским благоустройству и инфраструктуре

Блогер и общественный деятель Илья Варламов продолжил публиковать посты на персональном сайте, в которых подвергает критическому анализу внешний вид и функциональность петербургского благоустройства.

Среди замеченных им в последний раз изъянов оказались огромные дорожные знаки, иногда состоящие из трех табличек и сообщающие все втроем одну и ту же информацию. На односторонней Большой Московской улице фотографа неприятно удивили такие же большие знаки пешеходного перехода, висящие на столбах и абсолютно не видные для автомобилистов - обращенные "лицом" к прохожим.

Проблемой всего центра города называются узкие тротуары, на которых часто не могут разойтись даже два человека. Напасть усугубляется бесплатной парковкой, которой позволено пользоваться, свободного оставляя личный автомобиль вдоль этих неудобных пешеходных "проходов".

Отдельного разноса "удостоилась" улица Рубинштейна, где, с точки зрения Варламова неправильно организовано практически все: от стихийной парковки до аляповатых, на его вкус, вывесок общепита.

"Никто никого не штрафует, никто не эвакуирует. Дикость какая-то. В Москве такого давно уже нет. <...> В самом центре города человек может бросить свою повозку, и ничего ему за это не будет", - поделился впечатлениями автор поста.

В прошлый раз Варламов, ведущий совместно с московским политиком Максимом Кацем муниципальную предвыборную кампанию в Петербурге, обращал внимание читателей на несколько иной круг урбанистических проблем и проецировал их через Итальянскую улицу и площадь Искусств.

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