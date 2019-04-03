УФАС уличило администрацию Калининского района в антиконкурентной рассылке

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предостережение администрации Калининского района, нарушившей закон о защите конкуренции, уведомили в пресс-службе надзорного органа.

Заявителем по делу выступил учебный центр "Прогресс". Как пояснили в антимонопольном ведомстве, учреждение обратилось к ним в связи с тем, что некий сотрудник районной администрации разослал в различные учебные заведения и организации письмо, содержащее информацию, дискредитирующую центр "Прогресс". В частности, в рассылке сообщалось о недоброкачественности имеющихся в учреждении курсов и встречное предложение посетить занятия в иных коммерческих заведениях, список которых прилагался. Посещение перечисленных организаций называлось приоритетными. "Антимонопольщики" узрели в данном обстоятельстве нарушение ст. 15 закона о защите конкуренции. Данная статья запрещает органам госвласти субъектов РФ осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещается дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара или услуги.

"Санкт-Петербургское УФАС России предупреждает администрацию Калининского района Санкт-Петербурга о необходимости в срок до 15 апреля 2018 года сообщить руководителям организаций и учреждений, которым указанное письмо было направлено, об отзыве этого письма", - резюмировали в надзорном ведомстве.