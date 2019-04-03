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18:05

Смольный и ЗакС ответят в суде за закон об ограничении продажи земли

фото ЗакС политика Смольный и ЗакС ответят в суде за закон об ограничении продажи земли

Житель Петербурга Константин Колесов подал иск к Законодательному собранию и губернатору Петербурга с требованием пересмотреть закон, регулирующий продажу земли петербуржцам. Санкт-Петербургский городской суд 2 апреля отказал Колесову в удовлетворении требований, но петербуржец будет подавать апелляцию. Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила его адвокат Екатерина Иванова. 

- Нам отказано в удовлетворении требований. Закон Санкт-Петербурга признан действующим. Поэтому будем подавать апелляцию, потому что есть определенные нарушения со стороны Заксобрания по этому закону. Будем надеяться, что Верховный суд поддержит, - заявила Иванова. 

По ее словам, Колесов хотел купить участок земли для постройки частного дома, ему в этом отказали. Основание для отказа – пункт 5 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 22.04.2015 N 219-37 «Об основаниях принятия решений об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или предоставлении земельного участка без проведения торгов».

Согласно этому документу, город имеет право отказаться продавать землю, если на нее нет проекта межевания территории. Этот проект определяет границы земельных участков. При этом федеральный Земельный кодекс позволяет совершать такие сделки на основании схем, без проекта межевания.

Иванова сообщила, что для обычного человека сделать проект межевания территории проблематично. Он стоит «огромных денег» - намного больше рыночной стоимости участка под индивидуальное жилищное строительство, уточнила адвокат. Она добавила, что людям приходится ждать, кода проект сделает город. Однако для города это не обязательная процедура, поэтому властям проще ничего не делать, считает Иванова. Она заявила, что для петербуржцев это давно наболевший вопрос. 

- Очень многие жители сталкиваются, ко мне было очень много обращений. Просто это (Колесов – прим.ЗАКС.Ру) единственный человек, который решил потратить деньги на то, чтобы оспорить эту норму, которая реально ограничивает людей в тех возможностях, которые предоставляет федеральный закон, - сказала Иванова после предварительного заседания в марте. 

Тогда же адвокат сообщила, что присутствующие на суде госорганы возражали против поданного к ним иска и не соглашались с тем, что закон неправильный. «Позиция предсказуема», считает Иванова. 

 

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