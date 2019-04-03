Активиста "Весны" Ильина оштрафовали за акцию в поддержку Анастасии Шевченко

Куйбышевский райсуд Петербурга на 500 рублей оштрафовал активиста "Весны" Александра Ильина, задержанного на манифесте в поддержку пребывающей под домашним арестом сторонницы "Открытой России" Анастасии Шевченко, поделилась с "МБХ Медиа" пресс-секретарь движения Лика Петровская.

Ильина признали виновным по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 20.1 КоАП). Вместе с тем, рассмотрение его дела о нарушении правил проведения публичной акции (ст. 20.2 КоАП) перенесено на 9 апреля.

Ранее за аналогичное деяние был оштрафован соратник Ильина Владимир Казаченко. Оба юноши были задержаны 10 февраля во время шествия по Невскому проспекту с файером и баннером "Открытая Россия вместо Путина".