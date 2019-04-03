Новгородские власти горды борьбой с уличной рекламой незаконных услуг

Чиновники из контрольно-административного управления правительства Великого Новгорода отчитались об успехах в борьбе с бумажными объявлениями, расклеиваемыми в пределах города и предлагающими зачастую весьма сомнительные услуги и вакансии потенциальным потребителям.

"Как правило, речь идет о надписях, когда под видом предложения работы людям предлагают совершить не всегда законные действия", - говорится в официальном заявлении.

Сайт городской администрации сообщает о том, что за 1 квартал 2019-го года было выдано почти 300 "тематических" предписаний. Четыре организации, получившие их и являющиеся, по совпадению. управляющими компаниями, не ликвидировали незаконную рекламу в отпущенный им срок. Сообщается, что теперь провинившиеся несут административное наказание, формы которого пока не называются.