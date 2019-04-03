Машковцев: В послевоенном Ленинграде было много боеприпасов, но взрывов не было

Потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Коммунисты России» и бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев заявил, что в Советском Союзе не могло произойти трагедий, подобных взрывам в петербургском метро 3 апреле 2017 года и в Военно-космической академии имени Можайского 2 апреля 2019 года.

«В 50-е годы леса вокруг Ленинграда были набиты оставшимися от войны боеприпасами. Боевые патроны были в арсенале каждого мальчишки, у меня в том числе. Их взрывали в кострах, их вскрывали, а из пороха делали хлопушки. Можно было найти и кое-что посерьёзнее. Но даже самому отъявленному бандиту не могло придти в голову взрывать людей!» - написал Машковцев в Facebook.

Он также прокомментировал слова спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, охарактеризовавшегося раздавшийся накануне в ВКА имени Можайского взрыв как «не террористический акт»:

«А что? Он пояснять не стал, сославшись на «тайну следствия». Так что же это всё-таки? Может какой-нибудь курсантик решил отомстить преподавателю за двойку на экзамене? Скоро, видимо, появится целая классификация: террористический взрыв, взрыв из хулиганских побуждений, бытовой взрыв».

Напомним, Макаров заявил на брифинге 3 апреля, что провел всю ночь после взрыва на территории академии имени Можайского. Однако пресс-служба ЗакСа процитировала его слова иначе: «Я был в Академии с первых минут после взрыва и допоздна».

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