Футболисты Кокорин и Мамаев останутся под стражей до конца сентября

Отечественные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под следствием за побои, нанесенные случайным встречным, останутся под арестом как минимум до 25 сентября, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что суд отклонил ходатайство о возвращении в прокуратуру уголовного дела, поданное адвокатурой, которая уповала на недоказанность сговора двух спортсменов перед совершением противозаконных деяний.

В течение одного октябрьского дня 2018 года Кокорин и Мамаев в нетрезвом состоянии, по приезде из Петербурга избили водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Именно с высоким статусом последнего и принято связывать длительность, суровость нынешнего и, по всей видимости, неотвратимость будущего наказания для футболистов. В декабре статью "побои" им поменяли на "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Игроки выплатили компенсацию избитому ими водителю.