Быков заметил отказ Навального от личных амбиций и его уход в сторону альтруизма

Писатель и политический обозреватель Дмитрий Быков в своем ответе на прямой вопрос журналиста "Эха Москвы" горячо поддержал идею политика Алексея Навального о необходимости выполнения президентских "майских указов" 2012-го года, предполагающих стандартизированный рост заработной платы в регионах для так называемых "бюджетников". В том числе работающий с детьми и студентами, спикер походя заметил, что профессия учителя должна стать привилегированной, поскольку формирует будущее. Идеологический социальный "крен" Навального он воспринимает как искренний шаг и трезвое понимание своей скромной, но при этом влиятельной роли в отечественной, не слишком богатой на яркие личности, политике.

Он думает сейчас не о личной политической карьере, Алексей думает о том, чтобы жизнь людей сделалась мало-мальски сносной, а их чувство собственного достоинства - мало-мальски развитым. О личной судьбе, карьере и власти у него еще будет время подумать — Дмитрий Быков

Напомним, что Алексей Навальный и его сторонники организовали фигуральный "профсоюз": они призвали россиян, работающих в бюджетной сфере, через структуру своих штабов добиваться заработных плат в том размере, в котором "завещал" в мае 2012-го года до сих пор действующий президент Путин: работники бюджетной сферы, согласно указам, должны получать не меньше денег в месяц, чем есть средняя зарплата по региону.