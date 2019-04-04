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9:57

Депутат Госдумы оценил ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

фото ЗакС политика Депутат Госдумы оценил ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В российской Госдуме ущерб, нанесенный Крыму и Севастополю в результате политики украинских властей, оценили в 1,5 трлн рублей «по самым скромным подсчетам», передает «Интерфакс».

Такую сумму огласил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на заседании рабочей группы. Он также заявил, что следует оценить «и моральный ущерб за годы нахождения крымчан украинской оккупации - сюда, к примеру, можно включить ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергались жители полуострова».

По словам Козенко, доходы бюджета Крыма за 2018 год составили 54,8 млрд рублей, что почти в два с половиной раза больше, чем полуостров получал в годы вхождения в состав Украины. Депутат утверждает, что в лучшие времена до воссоединения с Россией бюджет Крыма составлял 22 млрд рублей по курсу 2014 года. Козенко заявил, что разница в доходах 30 млрд рублей за 23 года дает 690 млрд рублей, и она «как раз и будет недополученной крымчанами за годы незалежности прибылью».

Предлагает Козенко приплюсовать «ежегодно выплачиваемые Россией Киеву $100 млн арендной платы Черноморского флота в Севастополе», посчитать недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на южном берегу Крыма, зданий союзных здравниц и санаториев, следует учесть и экологический ущерб, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной информационной блокад, потери от санкций. «Отдельной строкой» он отметил вклады жителей Крыма, «которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

Рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыма за годы нахождения в составе Украины, была создана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Вскоре стало известно, что Володин попал под санкции Украины.



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12:33   Бордунов  
Выслужился козенка перед новой властью. Пусть дураком, но выслужился.

10:48    
Не нужно было разваливать СССР. А теперь как в поговорке: "Схватилась Настя, когда  .... настерж!"

10:44    
А нам то какой ущерб! назовите цифры...

10:19    
Украина исторически(веками) была в составе России(СССР), в которую из Москвы вкладывались огромнейшие деньги...К примеру, тот же газопровод построен не из бюджета УССР(!!!!!!!!!), а на деньги Москвы-союзного бюджета, те же же страшно дорогие( многие десятки миллиардов долларов в пересчёте с рублей) 17 блоков АЭС и тд итп. Потому, конечно, посчитать вложенное можно, прежде всего, в информационно-пропагандистских целях, но деньги вернуть будет почти невозможно!

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