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10:27

Конституционный суд отказался проверить закон о повышении пенсионного возраста

фото ЗакС политика Конституционный суд отказался проверить закон о повышении пенсионного возраста

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о соответствии повышения пенсионного возраста Конституции России, пишут «Ведомости».

Суд решил, что определение пенсионного возраста – прерогатива законодательной власти, а вопрос целесообразности реформы в компетенцию суда не входит. Также суд определил, что в проведении всенародного обсуждения законопроекта нет необходимости.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились в Конституционный суд в конце 2018 года. Депутаты ссылались на ч. 2 ст. 55 Конституции, согласно которому запрещается принимать законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. 

Закон о повышении возраста выхода на пенсию в России президент Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Со временем пенсионный возраст для мужчин со временем дорастет до 65 лет, для женщин – до 60. 

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13:02    
Хотя бы чаевые за обслуживание хозяина получат?

12:31   Бордунов  
После оправдания "неподряда", конституционный суд стал проституционным.

12:15    
Жаль, что не Постановление а определение, к которому не предусмотрено особых мнений, с удовольствием почитал бы особое мнение совестливого судьи  Арановского. К сожалению, зачастую правовая логика проявляется в особых мнениях.

12:09    
Ну не стервецы ли?: "органы государственной власти несут политическую ответственность именно перед российским народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже если правотворческие намерения не получают поддержки значительной части граждан". Паны разумеють лучше, чого требо холопам.

11:55    
11.05.
Сколько заплатили?

11:54    
Для 11.45.
Пожелания благие, встаньте  с дивана и найдите матроса Железняка...

11:46    
ПУТИНА - В ОТСТАВКУ!
МЕДВЕДЕВА - В ОТСТАВКУ!
ДУМУ - РАСПУСТИТЬ!
Так называемый конституционный суд - распустить!

11:44    
Так, вот:
это не суд, это - прикрышка наглой и беззаконной олигархии!

11:32    
"Да здравствует российский Конституционный суд, самый справедливый суд в мире!!!" УРЯЯЯЯЯЯ!
Наливай!

11:16    
Смешно было надеяться.

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