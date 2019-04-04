Конституционный суд отказался проверить закон о повышении пенсионного возраста

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о соответствии повышения пенсионного возраста Конституции России, пишут «Ведомости».

Суд решил, что определение пенсионного возраста – прерогатива законодательной власти, а вопрос целесообразности реформы в компетенцию суда не входит. Также суд определил, что в проведении всенародного обсуждения законопроекта нет необходимости.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились в Конституционный суд в конце 2018 года. Депутаты ссылались на ч. 2 ст. 55 Конституции, согласно которому запрещается принимать законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан.

Закон о повышении возраста выхода на пенсию в России президент Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Со временем пенсионный возраст для мужчин со временем дорастет до 65 лет, для женщин – до 60.