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10:52

СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации

фото ЗакС политика СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации

Алексей Рогозин принял решение об уходе с постов вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Решение Рогозина собеседник агентства называет «не спонтанным» и говорит, что оно было принято около 2-3 недель назад. Источник удивлен тем, что Рогозин уходит «на фоне активного подъема проектов, которые реализует Ильюшин». Он напомнил, что несколько дней назад свой первый полет совершил легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и был передан военно-транспортной авиации первый серийный самолет Ил-76МД-90А.

ОАК разработала план оптимизации структуры и сокращает ряд директоров по направлениям, вице-президентов и ряд структурных подразделений, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, место Рогозина в ПАО «Ил» может занять гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин. Должность Рогозина в ОАК исключат, а вместе с ней еще три места вице-премьеров: по государственной авиации спецназначения, по военной авиации и по стратегической и специальной авиации, пишет издание.

Рогозин был утвержден вице-президентом ОАК в 2017 году, ПАО «Ил» он возглавил спустя месяц. Его отец, Дмитрий Рогозин, - глава «Роскосмоса».

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12:22    
Уход сынули Рогозина - это признак того, что уже награбили и пора бежать, т.к. скоро отрасль рушится начнёт и прокуроры засуетятся.

11:51    
11.43.
Тоже нашел пост. Бумажки перебирает. От Бори женщин отгоняет, мух всяких ...
А это ПОСТЫ (!!!)  вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина.
А опыта  не больше, чем  жены Вишневского

11:43    
Неужели!!! Не верю!!! Следующим должно последовать увольнение жены Вишневского с поста помощника депутата!!!

10:57    
Каким таким трудом и знаниями заслужил сынок Рогозина руководить заслуженными учеными, профессионалов  с огромным опытом работы?
Давно пора "сыночков и дочек" отправить на рядовые должности набираться опыта.
Первая такая весть, надеюсь, не будет последней!

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