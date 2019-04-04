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11:19

Милонов снова высказал идею ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

фото ЗакС политика Милонов снова высказал идею ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против регистрации в соцсетях детей до 14 лет без ведома их родителей, передает агентство городских новостей «Москва».

Милонов заявил, что соцсети обязаны «соблюдать российское законодательство, а не игнорировать», и позволять регистрироваться до получения паспорта «вообще нельзя». «Частичная дееспособность наступает с 14 лет, соответственно, - с 14 лет [позволить заводить аккаунты без ведома родителей]», - сказал Милонов.

Родители могут регистрировать ребенка в соцсетях, но это «какие-то отклонения и тщеславие, то есть неправильно», убежден Милонов. По его мнению, до 14-летия ребенка родители могут регистрировать его аккаунты, если «не считают, что это потенциальный риск попасть к пропагандистам суицидов и педофилам для их ребенка».

Милонов уже предлагал запретить детям младше 14 лет регистрироваться в соцсетях без ведома родителей в 2018 году. За нарушение он предлагал штрафовать родителей на 3 – 5 тысяч рублей. Однако комитет Госдумы по информационной политике инициативу депутата отклонил.



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11:46    
Милонов, слезь , наконец, с ветки!!!
В какой стране такие предложения имеют место???

11:41    
Удивительно, как Милонов ходит по улицам? Это же такой риск! Там тоже могут встретиться уголовники, всякие разные, или гелендваген с обкуренным водителем наехать. А ещё хуже, может встретиться какой-нибудь параноик, которому везде педофилы мерещатся, и склонить его к суициду или, не дай Бог, съесть чего скоромного в пост.

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