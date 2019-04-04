Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:52

Петербургских строителей накажут за мусор на стройке под Колпино

фото ЗакС политика Петербургских строителей накажут за мусор на стройке под Колпино

Прокуратура Пушкинского района внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства руководителю ООО «СК Феррум», сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение законодательства при строительных работах. Оказалось, что на объектах стройплощадок на Колпинском шоссе компания допускала сброс строительных отходов на грунт, в том числе – древесины, металла, полиэтилена и пенопласта.

Материалы проверки направлены в Госстройнадзор Петербурга. По результатам их рассмотрения будет решен вопрос о привлечении должностного лица и юрлица к ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов) в виде штрафа и предупреждения соответственно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:04 Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из страны

12:59 Полицейские не дали коммунистам сфотографироваться  у Конституционного суда

12:41 Сенатор предложил ограничить съемку на избирательных участках ради "гласности" выборов   1

12:33 1-й Инженерный мост "обновят" за 35 млн рублей

12:26 Суд отложил основное заседание по иску Резника к учредителю СМИ

12:10 Муниципал: "Пиратская партия" открывает "заимствованную" "Школу депутатов"

12:00 Суд вывел Беглова из дела по иску Резника к нему и учредителю СМИ Романову   4

11:52 Петербургских строителей накажут за мусор на стройке под Колпино

11:35 Чиновники в апреле "решили" проблему петербурженки, жаловавшейся на лёд в январе   1

11:19 Милонов снова высказал идею ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет   2

10:52 СМИ: Сын Рогозина уходит с поста вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации   4

10:27 Конституционный суд отказался проверить закон о повышении пенсионного возраста   15

9:57 Депутат Госдумы оценил ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей   4

9:36 ЦИК Украины огласил итоги выборов президента   7

3 апреля, 20:51 Быков заметил отказ Навального от личных амбиций и его уход в сторону альтруизма   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.