Суд вывел Беглова из дела по иску Резника к нему и учредителю СМИ Романову

Невский районный суд вывел из дела врио губернатора Беглова как ответчика по иску депутата Максима Резника к нему и учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову. Решение принято на заседании 4 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Беглова на суде не было. Его интересы представляли адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева. На прошлом заседании они утверждали, что данный иск повторяет заявление, рассмотренное ранее в Смольнинском районном суде - поэтому разбирательство должно идти только между Резником и Романовым. На заседании 4 апреля они повторили свои слова и представили доказательства «недобросовестности» депутата. По словам Шатихиной, он оплатил пошлины и подал иски в разные суды практически одновременно.

Суд решил привлечь Беглова в качестве третьего лица, а не ответчика. Рассмотрение дела продолжится между двумя сторонами: Резником и Романовым.

София Саттарова

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