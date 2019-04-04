Суд отложил основное заседание по иску Резника к учредителю СМИ

Невский районный суд отложил заседание по иску депутата Максима Резника к учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание перенесли для ознакомления сторон с дополнительными доказательствами. Основное заседание назначено на 29 апреля. Адвокат Резника Натэла Пономарева заявила, что истец готов обсудить мировое соглашение.

Резник подавал иск к Романову и врио губернатора Александру Беглову. Последнего суд решил перевести из ответчика в третьи лица.

София Саттарова

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