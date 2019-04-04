1-й Инженерный мост "обновят" за 35 млн рублей

Компания "Мостотрест" заключило контракт с ООО "Матис" на капитальный ремонт 1-го Инженерного моста, передает 78.ru. Общая стоимость работ - 35,1 млн рублей. Срок исполнения подряда - до 15 октября 2019 года.

"В рамках контракта будет выполнен капремонт железобетонной плиты пролётного строения и полностью заменено покрытие мостового полотна с устройством деформационных швов. Подрядчик отреставрирует также перильное ограждение, гранитное убранство, произведёт окраску металлоконструкций с нанесением защитного слоя", - отчитались в "Мостотресте" о планируемом мероприятии.

Вместе с тем, на мосту "подлатают" все декоративные элементы - в частности, фонари.

Капитальное "обновление" станет своеобразным "подарком" переправе к её 195-летию, которое она отметит в 2020 году.