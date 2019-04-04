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12:59

Полицейские не дали коммунистам сфотографироваться  у Конституционного суда

фото ЗакС политика Полицейские не дали коммунистам сфотографироваться  у Конституционного суда

Участники КПРФ и «Левого фронта» 4 апреля пришли к зданию Конституционного суда, чтобы передать обращения о несогласии с решением суда не рассматривать вопрос о законности повышения пенсионного возраста.

На мероприятие пришло 18 человек. Они встретились в 12 часов дня у памятника Петру I. Вскоре к активистам подошли четверо полицейских с мегафоном и видеокамерой. После недолгого разговора полицейские отошли в сторону и вызвали подмогу. Через несколько минут к ним подошло подкрепление: еще три сотрудника МВД. Полицейские вернулись к активистам и поинтересовались, кто организатор встречи. Получив ответ, что встречу организовал народ, они попросили, чтобы все было в рамках закона.

Позже полицейские дважды не дали коммунистам сфотографироваться с текстами обращений в руках. Сначала  - на фоне памятника Петру, затем на фоне здания суда. По мнению правоохранителей, позирование с текстами может быть приравнено к политической акции.

После переговоров было решено, что коммунисты сфотографируются без провокационных документов. Весь процесс фотосъемки фиксировал на камеру сотрудник МВД.

Как рассказал ЗАКС.Ру член КПРФ Сергей Хомко, коммунисты, которые не смогли принять участие в мероприятии 4 апреля, намерены отнести свои обращения в ближайшие дни.

Ранее Конституционный суд РФ отказался рассматривать обращение группы депутатов Госдумы о том, что повышение пенсионного возраста противоречит Конституции. Депутаты обратили внимание, что согласного главному закону страны запрещается принимать нормативные акты, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан.

Суд решил, что определение пенсионного возраста – прерогатива законодательной власти, а вопрос целесообразности реформы в компетенцию суда не входит.

Правительство РФ разработало, депутаты Госдумы от «Единой России» приняли, а президент Владимир Путин подписал в 2018 году законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет. В Петербурге прошло несколько акций протеста против «пенсионной реформы». На одной из них полицейские били дубинками несогласных с повышением пенсионного возраста и журналистов, которые освещали акцию.

Сергей Еремеев

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