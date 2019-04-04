Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из страны

Число россиян, желающих навсегда покинуть пределы России, достигло рекордных 20%, следует из данных соцопроса компании Gallup за 2018 год, извещает "Интерфакс".

Данный показатель - максимальный, начиная с 2007 года. Минимальный был зафиксирован лишь в 2014 году - 7%.

Более остальных граждан эмигрировать хотят люди в возрасте от 15 до 49 лет (44%). Не выказывают такого стремления лишь россияне пожилого возраста (9%).

40% опрошенных полагают, что следует переместиться на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза, 12% - в США, по 5% - Японию и Канаду.