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Новости

13:04

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из страны

фото ЗакС политика Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из страны

Число россиян, желающих навсегда покинуть пределы России, достигло рекордных 20%, следует из данных соцопроса компании Gallup за 2018 год, извещает "Интерфакс".

Данный показатель - максимальный, начиная с 2007 года. Минимальный был зафиксирован лишь в 2014 году - 7%.

Более остальных граждан эмигрировать хотят люди в возрасте от 15 до 49 лет (44%). Не выказывают такого стремления лишь россияне пожилого возраста (9%).

40% опрошенных полагают, что следует переместиться на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза, 12% - в США, по 5% - Японию и Канаду.

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13:56    
Во всем виноват Вишневский, потому что не принимает нормальных законов, не защищает законные права граждан!!!

13:39    
13:29, полагаете, что Вам достанутся на разворовывание оставленные отъезжающими природные ресурсы? Так на оставленную землю за мзду подселят    китайцев и пр., которые быстро "освоят" минералы, флору и фауну, и за Вас жадных, но малограмотных (судя по неспособности извлекать уроки из истории) примутся.

13:29    
Эмигрировала бы вся из России прозападная "пятая колонна", вот тогда мы зажили отлично! Может помочь им в этом или принудить?

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