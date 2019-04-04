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13:32

КГИОП признал региональными памятниками дачи Безкараваева в Сестрорецке

фото ЗакС политика КГИОП признал региональными памятниками дачи Безкараваева в Сестрорецке

КГИОП включил в реестр объектов культурного наследия регионального значения дачи Безкараваева в Сестрорецке, сообщили в Смольном.

Две дачи были построены на участке, предоставленном в аренду штабс-капитану Георгию Безкараваеву в 1907 году по проекту неизвестного архитектора. После 1917 года дачи использовались в качестве многоквартирных жилых домов. После Великой Отечественной войны этот участок со всеми строениями передали Минобороны, и там разместился филиал Тарховского военного санатория, который занимал здания до начала 2000-х годов.

В 2008 году дачи признали аварийными. У обоих зданий полностью сгорели крыши и чердачные покрытия, выгорели внутренние помещения. Также здания долго использовали без капитального ремонта, а при их строительстве использовали конструкции низкого качества. Под наружной обшивкой специалисты заметили участки с плесенью и превратившуюся в желтовато-коричневую «муку» древесину.

В 2013 году обе дачи отреставрировали, сохранив внешний вид и материалы отделки. Сейчас оба дома находятся в частной собственности.

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