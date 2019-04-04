Объявлены конкурсы на проектирование 3-х новых перехватывающих стоянок

Городской центр управления парковками объявил конкурсы на разработку проектной документации трех новых перехватывающих автостоянок совокупной вместимостью 483 машино-места: у станций метро "Старая деревня", "Улица Дыбенко" и строящейся "Шушары".

Проектирование парковок должно быть завершено в декабре текущего года. Всего в 2019-м планируется начать разработку документов по семи объектам - при условии выделения на эти цели средств из бюджета.

"Перехватывающие автостоянки призваны обеспечить автомобилистам возможность временно размещать свои транспортные средства в непосредственной близости от конечных станций метро для пересадки с личного транспорта на общественный при осуществлении поездок в центр города", - уточнили в ЦУП.

На данный момент на территории Петербурга беспрерывно функционируют 15 перехватывающих автопаркингов общей вместимостью 1656 мест, а также 262 веломеста.

Ранее, напомним, в Городском центре управления парковками сменился начальник - новым стал Сергей Куканов.