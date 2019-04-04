Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:31

В день рассмотрения иска к Беглову в Facebook появился рекламный пост против Резника

фото ЗакС политика В день рассмотрения иска к Беглову в Facebook появился рекламный пост против Резника

В четверг, 4 апреля, в Facebook появился рекламный пост с негативным комментарием в адрес оппозиционного депутата ЗакСа Максима Резника. Пост размещен в группе «Питер Против», замаскированной под сообщество сторонников Алексея Навального.

«Максим Резник пытается перед выборами подмазаться к движению Навального, но мы всё отлично помним. Как он подмахивал спойлерам и сам вписался в спойлерскую Партию Роста», - написано в рекламном сообщении.

Представители петербургского штаба Алексея Навального сообщили ЗАКС.Ру, что не имеют никакого отношения к этому контенту.

«Мы, конечно, к этому не причастны. Наши паблики общеизвестны. Это очередная провокация политтехнологов Беглова и «Единой России», - прокомментировал сотрудник штаба Александр Шуршев.

Отметим, что рекламный пост появился в день, когда Невский районный суд рассматривал иск депутата Резника к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

Ранее в группе «Питер Против» размещали негатив в адрес другого оппозиционного депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Напомним, в конце марта в Facebook появилась еще одна сомнительная страница, якобы связанная с «Штабом преображения Петербурга», которым руководит «яблочник» Максим Кац. Кац заявил ЗАКС.Ру, что не имеет к этому никакого отношения, а группу, по его мнению, создали, чтобы поссорить оппозицию.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:43    
Уж не Никитки ли Донцова пушистые щечки торчат из-за того смехотворного поста?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

19:01 Депутаты вновь задумались над наказанием для родителей курящих подростков

18:55 СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

18:31 Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ   1

18:22 Абызов в СИЗО прочитал несколько книг за неделю и просит новые

17:58 Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора

17:55 За сутки в Петербурге от грязи отмыли 76 улиц

17:30 Школу для детей с ограниченными возможностями отремонтировали в Василеостровском районе

17:29 Путин, Матвиенко и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

17:05 «Красный ручеек» под окном у Зорькина

17:02 Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре   3

16:55 Мосгорсуд подтвердил отказ ЦИК передать мандат депутата Госдумы Грудинину

16:23 "Военторг" запустил в продажу "куртки, как у Путина"   2

15:55 Умер режиссер Георгий Данелия   1

15:36 Муниципал: "Объединенные демократы" недовольны качеством благоустройства в МО Юго-Запад за 74,5 млн рублей   1

15:17 "АгитРоссия" заявила об интересе полиции к активистам из-за "надгробия" Путину   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.