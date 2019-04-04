В день рассмотрения иска к Беглову в Facebook появился рекламный пост против Резника

В четверг, 4 апреля, в Facebook появился рекламный пост с негативным комментарием в адрес оппозиционного депутата ЗакСа Максима Резника. Пост размещен в группе «Питер Против», замаскированной под сообщество сторонников Алексея Навального.

«Максим Резник пытается перед выборами подмазаться к движению Навального, но мы всё отлично помним. Как он подмахивал спойлерам и сам вписался в спойлерскую Партию Роста», - написано в рекламном сообщении.

Представители петербургского штаба Алексея Навального сообщили ЗАКС.Ру, что не имеют никакого отношения к этому контенту.

«Мы, конечно, к этому не причастны. Наши паблики общеизвестны. Это очередная провокация политтехнологов Беглова и «Единой России», - прокомментировал сотрудник штаба Александр Шуршев.

Отметим, что рекламный пост появился в день, когда Невский районный суд рассматривал иск депутата Резника к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

Ранее в группе «Питер Против» размещали негатив в адрес другого оппозиционного депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Напомним, в конце марта в Facebook появилась еще одна сомнительная страница, якобы связанная с «Штабом преображения Петербурга», которым руководит «яблочник» Максим Кац. Кац заявил ЗАКС.Ру, что не имеет к этому никакого отношения, а группу, по его мнению, создали, чтобы поссорить оппозицию.

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