На Новодевичьем кладбище открыли памятник экс-сенатору Вадиму Тюльпанову

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в церемониале на Новодевичьем кладбище по случаю открытия памятника бывшему сенатору Вадиму Тюльпанову, почившему в 2017 году, поделились в пресс-службе ЗакСа.

На мероприятии также собрались экс-коллеги бывшего председателя петербургского парламента, члены Совфеда и правительства Северной столицы.

"Мы никогда не забудем, какую роль Вадим Альбертович сыграл в судьбе каждого из нас, в судьбе Санкт-Петербурга, России", - высказался Макаров.

Вадим Тюльпанов скончался в Петербурге 4 апреля 2017 года в результате несчастного случая. Официальной причиной смерти судмедэксперты назвали острую сердечную недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца.

Тюльпанов с 2003 по 2011 год возглавлял Законодательное собрание Петербурга. В 2011 году избрался в Совет Федерации от Петербурга, в 2014-м – от Ненецкого автономного округа.

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