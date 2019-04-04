Счетная палата изучит бюджетные траты на ЧМ-2018

Аудиторы Счетной палаты проанализируют расходы Министерства спорта, организационного комитета и ряда регионов России на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года, уведомляет РИА "Новости".

В частности, в надзорном органе изучат эффективность использования бюджетных средств, выделенных на возведение инфраструктуры, развитие системы подготовки спортивного резерва. Проверка коснется Минспорта, ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта", ГУ "Управление по организации и проведению спортивных мероприятий", ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" и ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Выездная инспекция Счетной палаты посетит также Калининград, Саранск и Самару.

Напомним, ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Отечественный" мундиаль стал самым дорогим в истории чемпионатов. Общий бюджет первенства планеты по футболу составил около 883 млрд рублей (более 14,2 млрд долларов). Прежний рекорд принадлежал мундиалю в Бразилии, на который было потрачено 11,6 млрд долларов.