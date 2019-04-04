"АгитРоссия" заявила об интересе полиции к активистам из-за "надгробия" Путину

Движение «АгитРоссия» сообщила в Telegram-канале об интересе правоохранителей из-за акции 3 апреля у Исаакиевского собора.

По данным движения, интерес полицейские проявляют к бывшим и действующим активистам «АгитРоссии». В организации отметили, что «охота» началась еще днем 3 апреля. Параллельно с этим «Группа помощи задержанным» сообщила, что полицейские пришли домой к активисту Андрею Жексимбаеву, с ним нет связи.

3 апреля активисты движения установили сиволическое «надгробие», посвященное президенту Владимиру Путину. В «АгитРоссии» тогда заявили, что Путин «умер для граждан России».