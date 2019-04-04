Умер режиссер Георгий Данелия

На 89-м году жизни скончался режиссер Георгий Данелия, передает РИА «Новости» со ссылкой на фотографа Юрия Роста.

В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Врачи вводили его в искусственную кому для улучшения дыхания. По словам жены Данелии Галины, 4 апреля у режиссера остановилось сердце.

Режиссер, депутат от КПРФ Владимир Бортко назвал Данелию значительной частью российского кинематографа. «Очень тяжело, очень трудно говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди, художники, замечательные режиссеры, актеры. Георий Данелия - это часть нашего кино, причем значительная его часть», - сказал Бортко.

Соболезнования родным и близким Данелии принес Союз кинематографистов России. В союзе режиссера назвали «другом и коллегой».

В Мосгордуме заявили, что поддержат предложение об увековечении памяти режиссера, когда такое предложение поступит. Член комиссии по культуре столичного парламента Евгений Герасимов назвал Данелию «одним из столпов нашей кинематографии».

«Уходит эпоха нашего отечественного кино. Я уверен, что предложение об увековечении его памяти поступит и от Союза кинематографистов, и "Мосфильма", поэтому, конечно, его память будет увековечена», - сказал Герасимов.

Георгий Данелия – автор таких фильмов, как «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Орел и решка», «Осенний марафон» и другие. С 2003 года был президентом «Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино».