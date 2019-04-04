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16:55

Мосгорсуд подтвердил отказ ЦИК передать мандат депутата Госдумы Грудинину

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил отказ ЦИК передать мандат депутата Госдумы Грудинину

Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского суда Москвы о признании законным постановление Центризбиркома об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу юридической службы КПРФ Вадима Соловьева.

По словам Соловьева, когда КПРФ получит полное мотивированное решение суда, то подаст кассацию в президиум Мосгорсуда. «Мы пройдем все инстанции, которые есть», - подчеркнул Соловьев.

Вакантный мандат депутата Госдумы у КПРФ появился после смерти Жореса Алферова. ЦИК отказался передать мандат Грудинину, сославшись на то, что у него были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах. Вместо него мандат передали главе КПРФ в Красноярском крае Петру Медведеву, но он от него отказался. На место депутата Госдумы выдвинут бизнесмена, экс-депутата Михаила Берулаву.

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