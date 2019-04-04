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Новости

17:02

Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре

фото ЗакС политика Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре

Представители Партии ветеранов России желают незамедлительного исключения фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова из состава комитета по культуре Государственной думы, в обновленный состав которого он не так давно был включен. 

Ветеранов задела проведенная Шнуровым "непотребная" аналогия: музыкант публично сравнил Москву с половым органом.

"Ленинград пережил блокаду, Москва - город-герой: как их можно сравнивать с детородными органами? Это просто наглость - неприлично, похабно, очень низко", - цитирует агентство "Ридус" высказывание председателя партии Ильдара Резяпова.

Член партии добавил, что в думский комитет по культуре уже направлена просьба разъяснить слова Шнурова. Помимо прочего, ветераны планируют обратиться в Следком и Генпрокуратуру.

Напомним, выступая в эфире ток-шоу на новом телеканале Z+ Шнуров в свойственной ему нецензурной манере рассказал о том, почему не любит Москву. Озвученное музыкантом пришлось не по нраву многим видным особам, в том числе - продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину. Конфликт между двумя медийными персонами уже успел достичь эскалации: оба мужчины заявили о претензиях друг к другу в СК.

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17:49    
Лицемерие!  Когда Розенбаум, автор  "Гоп-Стоп, мы подошли из-за угла...", стал зампредседателя комитета по культуре целой Госдумы?! Ничего!!! Терпели! !!

17:27   Игорь  
Это вам совсем не Пушкин.
Без Шнура – народ не полный!
Часто, после пятой кружки,
Пукнет в лужу – кругом волны.

17:24    
Правильное желание!

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