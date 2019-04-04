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17:05

«Красный ручеек» под окном у Зорькина

КПРФ и «Левый фронт» 4 апреля 2019 года передали в Конституционный суд России обращения против повышения пенсионного возраста. Днем раньше стало известно, что суд отказался проверять на  соответствие Конституции закон о «пенсионной реформе». Коммунисты в ответ решили выразить свой тихий протест. Но 250 метров от Медного всадника до здания КС дались им непросто – постоянно приходилось отбиваться от назойливых полицейских, охранявших подходы к суду.

Коммунисты собирались у Медного всадника с 12 часов дня. Каждому пришедшему раздавали идентичные тексты обращения в Конституционный суд РФ. Подписавшиеся под этим документом выражали свое несогласие с позицией председателя КС Валерия Зорькина, отказавшегося рассматривать запрос группы депутатов Госдумы о повышении пенсионного возраста. Парламентарии просили проверить соответствие закона о «пенсионной реформе» Конституции. В статье 55 основного закона страны есть положение о том, что принимаемые нормативные акты не должны «отменять или умалять права и свободы» граждан. Повышение пенсионного возраста, против которого, согласно соцопросам, выступало подавляющее большинство россиян, нарушило этот пункт, посчитали депутаты. Однако КС решил иначе и постановил, что повышение возраста выхода на пенсию – прерогатива законодательной власти и нечего ту проверять.

Членов КПРФ и других участников мирного похода к зданию Сената и Синода, уже на подступах ожидала полиция. Блюстители правопорядка на всякий случай взяли с собой громкоговоритель, который им не пригодился, и видеокамеру, которую в течение ближайшего часа практически не выключали. В пять минут первого, увидев, что коммунисты не торопятся выдвигаться от памятника, четверо полицейских сами подошли к группе собравшихся. В ней на тот момент было человек девять. После короткого разговора сотрудники МВД отошли в сторону. Вскоре от здания суда на подмогу пришли еще три блюстителя порядка. Усилившись численно, правоохранители провели рекогносцировку. Основная масса полицейских расположилась ближе в реке, а один из сотрудников переместился на противоположный фланг, к памятнику, достал мобильный телефон и начал снимать на него коммунистов, продолжавших подписывать обращения.

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Между тем, люди подходили на мероприятие. Когда группа активистов  выросла до 14 человек, к ним снова подошли полицейские. Они обратились к пенсионеру Сергею Хомко, единственному участнику встречи, у которого была партийная символика: кепка и нарукавная повязка с логотипом КПРФ. Увидев атрибутику, представители МВД предположили, что Хомко – главный организатор встречи. Но он их заверил в обратном, заявив, что мероприятие организовал недовольный народ. Полицейские попросили, чтобы все было в рамках закона и снова отошли в сторону.

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Уже подписавшиеся под обращениями тем временем вели политические дискуссии. Главной темой были  Курилы. Пенсионеры спорили, кто – США или Япония - будет больше угрожать России, если часть островов передадут. Звучала и конспирологическая теория о том, что острова уже отдали японцам, но от народа это скрывают.

- Чеченцы сейчас воюют с ингушами, нам же ничего об этом не говорят. Может быть и с Курилами так же – передали и молчат? – предположил один из участников дискуссии. 

- Да, нет. Я слежу, сейчас идут переговоры, - заверил второй.

Когда разговор зашел о петербургской политике, вспомнили про депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который предлагал переименовать географические объекты, названные именем Иосифа Сталина.

- Вишневский – ярый антисталинист. Это ж надо придумать – убрать имя Сталина. Да я лучше «Яблоко» его уберу, все равно от них толка нет уже давно, - раздражались в толпе.

За обсуждением политической повестки члены КПРФ, «Левого фронта» и беспартийные коммунисты знакомились между собой и обменивались контактами. Когда двое из них решили по очереди сфотографироваться на память на фоне памятника Петру I, к ним тут же подбежали полицейские. Стражам порядка не понравилось, что один из героев снимка держал в руках подписанную им бумагу, на обратной стороне которой было написано «Обращение по вопросу пенсионной реформы». Сотрудники МВД, опасаясь за свои погоны, решили, что эта надпись – политический лозунг, а позирование для фото можно расценить как одиночный пикет. Коммунисты удивились, но предпочли не спорить.

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Через пять минут ситуация повторилась. На этот раз участники встречи решили сделать общий снимок на фоне Конституционного суда. Некоторые взяли в руки листки с обращениями. Полицейские снова были начеку. Они предупредили, что могут расценить групповое фото с листками бумаги в руках как несанкционированное публичное мероприятие. В ходе переговоров стороны решили, что снимок будет сделан, но без листков с опасным лозунгом «Обращение по вопросу пенсионной реформы». На всякий случай полицейский с видеокамерой зафиксировал весь процесс фотосъемки.

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В 12-45 восемнадцать собравшихся коммунистов выдвинулись в сторону здания суда. Полицейские пошли следом. У ступеней КС активисты сделали еще один общий снимок. Оператор из МВД снова зафиксировал происходящее.  На Галерной улице участников похода ждала последняя преграда – в суде еще не закончился обеденный перерыв. Коммунисты выстроились в очередь у входа. Сотрудник ФСО, следивший на улице за безопасностью, растерянно оглядел пришедших. В его глазах читался внутренний конфликт: вроде бы стоило подойти и предупредить собравшихся, а вроде бы и так все спокойно.

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- Давайте только организованно, по одному, - наконец решился охранник.

- А к вам обычно ломятся? Никто в очереди не стоит? – спросила одна из участниц похода.

- Всякое бывает.

Полицейские, поняв, что теперь ситуация находится под контролем сотрудника ФСО, больше коммунистов не беспокоили. По словам представителей КПРФ, 5 апреля и в последующие дни в Конституционный суд со своими обращениями придут новые группы противников «пенсионной реформы».

текст и фото: Сергей Еремеев



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