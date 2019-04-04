Путин, Матвиенко и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Данелии в связи со смертью режиссера, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме Путин отозвался о Данелии как о «выдающемся режиссере, сценаристе, ярком и неординарном человеке». «Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», - сказано в обращении Путина.

Соболезнования также выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости». По ее словам, Данелия «как никто другой умел показать взаимоотношения людей, их чувства и переживания».

Фильмы Данелии «по праву учили широкое признание и завоевали любовь миллионов зрителей». «Георгия Николаевича больше нет с нами, но он оставил в нашей культуре, в наших сердцах свое замечательное творчество», - сказано в телеграмме Матвиенко. Сенатор выразила режиссеру «искреннюю благодарность за все хорошее и доброе, сделанное для искусства и кинематографа».

Также с соболезованиями к родным и близким Данелии обратился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что россияне вновь и вновь пересматривают фильмы режиссера, радуясь «знакомым, давно ушедшим в народ репликам героев».

«Человек огромного таланта, Георгий Данелия был настоящим гуманистом, глубоко сочувствующим человеку, понимающим его слабости и видящим сильные стороны. Наверное, поэтому, его фильмы не устаревают, остаются с нами, дарят нам доброту и тепло», - говорится в обращении Дрозденко.

Георгий Данелия скончался 4 апреля. В феврале его госпитализировали с воспалением легких, его супруга сообщила об остановке сердца.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.