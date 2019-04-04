Абызов в СИЗО прочитал несколько книг за неделю и просит новые

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов прочитал почти все выданные ему в библиотеке СИЗО «Лефортово» книги, передает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

В библиотеке Абызов выбрал Библию, романы «Доктор Живаго», «Мастер и Маргарита» и другие. По словам Мельникова, выбранные произведения экс-министр «почти прочел, и новые книги ему приносят из библиотеки».

Абызова арестовали 27 марта на срок до 25 мая. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.