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18:31

Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ

фото ЗакС политика Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ

Российская Федерация продолжает оставаться лидером по количеству неисполненных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), делится "Росбалт". Большинство дел касаются нарушений Европейской конвенции либо отказа на "дружественное урегулирование" правительством РФ жалоб россиян.

В 2018 году общая сумма невыполненных РФ решений ЕСПЧ составила 1585 дел, следом идет Турция с 1237 "отказами" в исполнении. На третьем месте - Украина (923), далее - Румыния (309), Венгрия (252).

Вместе с тем, примечательно, но по количеству исправно выполненных решений Россия в 2018-м заняла второе место (393), уступив лидерство Румынии (395).

Помимо прочего, РФ расположилась на втором месте по сумме присужденных по делам компенсаций: всего российские власти должны выплатить истцам 13,1 млн евро. По данному показателю Россию опередила лишь Албания (13,4 млн евро).

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18:50    
Вот сколько можно требовать,чтобы Россия вообще прекратила выплаты по решениям русофобского ЕСПЧ??? Миллионы долларов направьте лучше на помощь детям и инвалидам, онкобольным и тд.!!!

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