Депутаты вновь задумались над наказанием для родителей курящих подростков

Парламентарии, входящие в Государственный совет Удмуртии, предлагают ввести штрафы для родителей несовершеннолетних детей, замеченных в курении, уведомляет ТАСС. Максимальная сумма "санкции", полагают депутаты, должна составлять порядка 3 тысяч рублей.

Инициатива была поддержана в комиссии Госдумы по здравоохранению, демографической и семейной политике. Вопрос о внесении документа на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания будет поднят 22 апреля.

Напомним, законопроект, предполагающий взыскание с родителей курящих подростков штрафа, уже был внесен на рассмотрение Госдумы в 2014 году. Тогда сумма штрафа составляла 1,5-2 тысячи рублей. Однако одобрения инициатива у федеральных парламентариев не встретила и была отклонена в марте 2015 года.