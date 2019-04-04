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4 апреля, 19:33

Площадки под строительство предлагают изучать на предмет захоронений перед застройкой

фото ЗакС политика Площадки под строительство предлагают изучать на предмет захоронений перед застройкой

Площадки, на которых предполагается вести строительные работы, могут начать обследовать на предмет наличия неучтенных захоронений, известил депутат петербургского парламента Борис Вишневский. Таким образом планируется исключить вероятность "стройки на костях" и предотвратить ущерб в случаях, когда "неожиданно" обнаруженные погребения срывают реализацию проекта. Инициативу уже одобрила комиссия ЗакСа по городскому хозяйству.

Проектом закона предлагается внести правки в ФЗ "О погребении и похоронном деле", согласно которым будет введено систематическое обследование городских территорий на предмет неучтенных захоронений. Список таких участков должна вести комиссия по горхозяйству, а утверждать - ЗакС.

Инициатива должна исключить случаи, когда после начала строительства обнаруживается, что под площадкой объекта находится не известное ранее кладбище.

Резонансным стал случай со строительством торгового комплекса на месте снесенного кинотеатра "Спутник" на "Ломоносовской". Объект частично располагается на территории Фарфоровского кладбища, одного из старейших в Петербурге. Возведение ТК стало предметом всплеска градозащитной активности, однако отмены стройки петербуржцам добиться так и не удалось.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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