Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа

В Невском районном суде Петербурга 4 апреля 2019 года прошло заседание по иску депутата Законодательного собрания Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову. Причиной тяжбы стала фраза Беглова о том, что Резник якобы ратовал за сдачу Ленинграда фашистам.

Судья решила перевести временного губернатора Александра Беглова из ответчиков в третье лицо, так как аналогичный иск Резника к Беглову уже рассмотрел Смольнинский районный суд. Депутат заявил, что это очередной побег врио губернатора. Защита Беглова считает, что суд просто следовал законодательным нормам.

«Совершенно ожидаемо»

В ходе заседания адвокаты Беглова Наталья Шатихина и Марина Горлачева настаивали на подданном ранее ходатайстве. По мнению защитниц, врио губернатора должен быть исключен из процесса как ответчик и рассмотрение дела необходимо прекратить. По их словам, разбирательство по этому вопросу уже произошло в Смольнинском районном суде. Подача второго иска от Резника к Беглову попытка злоупотребить судебной системой, заявила защита временного хозяина Смольного.

Речь идет об иске Резника к Беглову из-за фразы, в которой он на встрече с ветеранами приписывает депутату слова о том, что депутат якобы выступал за сдачу блокадного Ленинграда фашистам. Заседание по нему прошло ещё в феврале. Суд не удовлетворил исковое заявление Резника.

На заседании 4 апреля Шатихина представила суду копии оплаты двух госпошлин и исковых заявлений Резника в Смольнинский районный суд и в Невский районный суд. Между оплатой двух пошлин разница во времени 7 минут, заявила адвокат. Она добавила, что разница между подачей заявлений составляет несколько часов. «Это подтверждение недобросовестности» депутата, считает Шатихина.

Суд решил, что доводы представителей врио губернатора состоятельны. Беглов был переведен из ответчиков в третьи лица. В деле по фразе временного главы города остался один ответчик – учредитель издания Василий Романов.

После заседания Шатихина в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что решение суда вполне естественно и «совершенно ожидаемо». Закон запрещает рассматривать тождественные иски, уточнила адвокат.

В отличие от неё Резник с решением не согласен. Он заявил, что Беглов выставил себя трусом.

- По-моему, это всё органично для господина Беглова. Он сбежал в очередной раз. Он вообще любитель это делать, - сказал Резник в беседе с корреспондентом ЗАКС.ру. – Он ведет себя как трус. Это просто не мужчина. Я не обижаюсь на Тихомирову, жительницу блокадного Ленинграда. Она бабушка, которая вслед за врио всю эту «пургу» повторяет. Бог ей судья. Но она же не претендует на пост губернатора лучшего города на земле, а это ничтожество хочет быть губернатором лучшего города на земле. Меня это беспокоит.

Важный источник

По мнению Шатихиной, в целом рассмотрение дела необходимо приостановить. Смольнинский районный суд по существу оценил высказывание Беглова – это дает возможность СМИ размещать существующий текст, уточнила адвокат.

Однако, остальные стороны дела настояли на продолжении его рассмотрения. Судья согласилась с ними. Она напомнила, что Резник требует от «Мы можем.ру» удалить публикацию с высказыванием врио губернатора, а это уже другой предмет иска.

Обсуждение на заседании вызвали вопросы о доказательствах. Приобщать ли видеозапись с мероприятия, на котором была произнесена злополучная фраза? Прослушивать ли полную аудиозапись со встречи Беглова с блокадниками? Кто эту аудиозапись предоставил? На разрешении последнего вопроса активно настаивали представители уже третьего лица – адвокаты Беглова.

Шатихина заявила, что закон не обеспечивает «абсолютную тайность» источника информации.

- Есть ограничения в самом Законе о средствах массовой информации, где сказано, что вообще-то средства массовой информации обязаны по запросу суда раскрыть источник. Это право в этой части у них абсолютно ограничено, - добавила адвокат врио губернатора.

При этом, он сообщила, что может по сопоставлению видео и аудио определить, откуда велась запись. Поэтому нет никакой необходимости скрывать источник, считает Шатихина. Романов же считает, что раскрытие источника может ему навредить.

- Я понимаю все возможные риски для моего источника хотя бы с тем, что представитель третьей стороны сказал, что они по аудиозаписи могут установить, где стояла камера. И я, с учетом российских реалий, опасаюсь, что этот источник, который вычислят, может пострадать, - заявил Романов.

Аудиозапись с фразой Беглова о Резнике впервые появилась в одном из Telegram-каналов. Запись была короткой и содержала только высказывание врио губернатора. На первом заседании в Невском районном суде Романов ходатайствовал о приобщении к делу аудиозаписи, на которой записан полный разговор Беглова с ветеранами на открытии музея блокадной медицины. Позже расшифровка записи была опубликована журналистом в «Поребрик.Медиа».

Судья раскрывать личность человека, который предоставил аудиозапись, не потребовала и предложила перенести заседание на 29 апреля. К этой дате стороны должны ознакомиться с новыми материалами дела.

Пиар вместо извинений

На прошлом заседании представители Беглова настаивали на том, что Резник с помощью исков к временному главе города пиарится. Горлачева в беседе с ЗАКС.Ру сказала, что депутат использует суд для «решения каких-то своих пиар-программ».

Шатихина 4 апреля ходатайствовала о приобщении к делу отчета сервиса «Медиалогии», где указаны все упоминания Резника в СМИ с 23 по 28 января. Первая дата – выступление Беглова на открытии музея блокадной медицины, вторая – публикация Резником на своей странице в Facebook информации о заявлении врио губернатора.

Резник обратился к адвокату с просьбой делать ему такие отчеты «каждый раз». Шатихина заявила, что у него не хватит на это денег.

- Вы столько не зарабатываете, - сказала она.

- А кто платил за этот отчет? – поинтересовался депутат.

- Этот отчет, слава богу, бесплатный. Это в рамках моих процессуальных обязанностей.

- Вам врио платит? – не унимался Резник.

- Максим Львович, вам лучше этого не знать, - поставила точку Шатихина.

София Саттарова

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