Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Статьи

4 апреля, 19:36

Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа

В Невском районном суде Петербурга  4 апреля 2019 года прошло заседание по иску депутата Законодательного собрания Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову. Причиной тяжбы стала фраза Беглова о том, что Резник якобы ратовал за сдачу Ленинграда фашистам. 

IMG_0153 copy 1.JPG (184 KB)

Судья решила перевести временного губернатора Александра Беглова из ответчиков в третье лицо, так как аналогичный иск Резника к Беглову уже рассмотрел Смольнинский районный суд. Депутат заявил, что это очередной побег врио губернатора. Защита Беглова считает, что суд просто следовал законодательным нормам.

«Совершенно ожидаемо»

В ходе заседания адвокаты Беглова Наталья Шатихина и Марина Горлачева настаивали на подданном ранее ходатайстве. По мнению защитниц, врио губернатора должен быть исключен из процесса как ответчик и рассмотрение дела необходимо прекратить. По их словам, разбирательство по этому вопросу уже произошло в Смольнинском районном суде. Подача второго иска от Резника к Беглову попытка злоупотребить судебной системой, заявила защита временного хозяина Смольного. 

Речь идет об иске Резника к Беглову из-за фразы, в которой он на встрече с ветеранами приписывает депутату слова о том, что депутат якобы выступал за сдачу блокадного Ленинграда фашистам. Заседание по нему прошло ещё в феврале. Суд не удовлетворил исковое заявление Резника.

На заседании 4 апреля Шатихина представила суду копии оплаты двух госпошлин и исковых заявлений Резника в Смольнинский районный суд и в Невский районный суд. Между оплатой двух пошлин разница во времени 7 минут, заявила адвокат. Она добавила, что разница между подачей заявлений составляет несколько часов. «Это подтверждение недобросовестности» депутата, считает Шатихина.

Суд решил, что доводы представителей врио губернатора состоятельны. Беглов был переведен из ответчиков в третьи лица. В деле по фразе временного главы города остался один ответчик – учредитель издания Василий Романов.

После заседания Шатихина в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что решение суда вполне естественно и «совершенно ожидаемо». Закон запрещает рассматривать тождественные иски, уточнила адвокат. 

В отличие от неё Резник с решением не согласен. Он заявил, что Беглов выставил себя трусом.

- По-моему, это всё органично для господина Беглова. Он сбежал в очередной раз. Он вообще любитель это делать, - сказал Резник в беседе с корреспондентом ЗАКС.ру. – Он ведет себя как трус. Это просто не мужчина. Я не обижаюсь на Тихомирову, жительницу блокадного Ленинграда. Она бабушка, которая вслед за врио всю эту «пургу» повторяет. Бог ей судья. Но она же не претендует на пост губернатора лучшего города на земле, а это ничтожество хочет быть губернатором лучшего города на земле. Меня это беспокоит. 

Важный источник

По мнению Шатихиной, в целом рассмотрение дела необходимо приостановить. Смольнинский районный суд по существу оценил высказывание Беглова – это дает возможность СМИ размещать существующий текст, уточнила адвокат.

Однако, остальные стороны дела настояли на продолжении его рассмотрения. Судья согласилась с ними. Она напомнила, что Резник требует от «Мы можем.ру» удалить публикацию с высказыванием врио губернатора, а это уже другой предмет иска. 

Обсуждение на заседании вызвали вопросы о доказательствах. Приобщать ли видеозапись с мероприятия, на котором была произнесена злополучная фраза? Прослушивать ли полную аудиозапись со встречи Беглова с блокадниками? Кто эту аудиозапись предоставил? На разрешении последнего вопроса активно настаивали представители уже третьего лица – адвокаты Беглова. 

Шатихина заявила, что закон не обеспечивает «абсолютную тайность» источника информации.

- Есть ограничения в самом Законе о средствах массовой информации, где сказано, что вообще-то средства массовой информации обязаны по запросу суда раскрыть источник. Это право в этой части у них абсолютно ограничено, - добавила адвокат врио губернатора.

При этом, он сообщила, что может по сопоставлению видео и аудио определить, откуда велась запись. Поэтому нет никакой необходимости скрывать источник, считает Шатихина. Романов же считает, что раскрытие источника может ему навредить. 

- Я понимаю все возможные риски для моего источника хотя бы с тем, что представитель третьей стороны сказал, что они по аудиозаписи могут установить, где стояла камера. И я, с учетом российских реалий, опасаюсь, что этот источник, который вычислят, может пострадать, - заявил Романов.

Аудиозапись с фразой Беглова о Резнике впервые появилась в одном из Telegram-каналов. Запись была короткой и содержала только высказывание врио губернатора. На первом заседании в Невском районном суде Романов ходатайствовал о приобщении к делу аудиозаписи, на которой записан полный разговор Беглова с ветеранами на открытии музея блокадной медицины. Позже расшифровка записи была опубликована журналистом в «Поребрик.Медиа». 

Судья раскрывать личность человека, который предоставил аудиозапись, не потребовала и предложила перенести заседание на 29 апреля. К этой дате стороны должны ознакомиться с новыми материалами дела.

Пиар вместо извинений

На прошлом заседании представители Беглова настаивали на том, что Резник с помощью исков к временному главе города пиарится. Горлачева в беседе с ЗАКС.Ру сказала, что депутат использует суд для «решения каких-то своих пиар-программ».

Шатихина 4 апреля ходатайствовала о приобщении к делу отчета сервиса «Медиалогии», где указаны все упоминания Резника в СМИ с 23 по 28 января. Первая дата – выступление Беглова на открытии музея блокадной медицины, вторая – публикация Резником на своей странице в Facebook информации о заявлении врио губернатора. 

Резник обратился к адвокату с просьбой делать ему такие отчеты «каждый раз». Шатихина заявила, что у него не хватит на это денег.

- Вы столько не зарабатываете, - сказала она.

- А кто платил за этот отчет? – поинтересовался депутат.

- Этот отчет, слава богу, бесплатный. Это в рамках моих процессуальных обязанностей.

- Вам врио платит? – не унимался Резник.

- Максим Львович, вам лучше этого не знать, - поставила точку Шатихина.

 

София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
1 апреля, 17:47Создатель фильма "Ложь Матильды" требует от Алексея Учителя 3 млн рублей
29 марта, 18:23Суд освободил националиста Шульца от отбытия наказания
28 марта, 10:40Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнов оставили в СИЗО на три месяца
26 марта, 19:11АКАР намерена обжаловать отказ в иске по мета-бренду Петербурга
25 марта, 17:31"Навальнисты" хотят засудить "ВКонтакте" за "самовольное" разглашение их личных данных
20 марта, 18:02Бывшего участника группировки "Линкольн-88" приговорили к 9 годам тюрьмы
20 марта, 16:37Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии строгого режима
5 марта, 17:21Правозащитник подал иски к 95 председателям призывных комиссий Петербурга
1 марта, 19:17«Новое поколение» подало иск к Смольному  на 124,7 млн рублей за долги 2016 года
1 марта, 15:57Резник хочет видеть Хлуткова в качестве свидетеля "поклепа" на себя
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

4 апреля, 20:50 Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

4 апреля, 20:17 Совбез: Путин утвердил новые меры безопасности в школах

4 апреля, 19:55 Петербуржцы выбрали фонтаны, нуждающиеся в реконструкции

4 апреля, 19:36 Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа

4 апреля, 19:33 Площадки под строительство предлагают изучать на предмет захоронений перед застройкой

4 апреля, 19:01 Депутаты вновь задумались над наказанием для родителей курящих подростков   1

4 апреля, 18:55 СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

4 апреля, 18:31 Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ   1

4 апреля, 18:22 Абызов в СИЗО прочитал несколько книг за неделю и просит новые

4 апреля, 17:58 Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора   1

4 апреля, 17:55 За сутки в Петербурге от грязи отмыли 76 улиц   1

4 апреля, 17:30 Школу для детей с ограниченными возможностями отремонтировали в Василеостровском районе

4 апреля, 17:29 Путин, Матвиенко и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

4 апреля, 17:05 «Красный ручеек» под окном у Зорькина

4 апреля, 17:02 Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.